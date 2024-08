Nem is érti, miért tenné kockára valaki a párkapcsolatát.

Kasza Tibor műsorvezetésével szeptember 1-jén elstartol a Kísértés!. A TV2 produkciójában négy pár teszi kockára a kapcsolatát Thaiföldön, miközben arra a kérdésre keresik a választ: románcuk túléli-e a sziget hatalmát vagy engednek a kísértésnek. A szerelmespárok egzotikus környezetben, de kedvesüktől elszigetelve, tíz lány és tíz fiú társaságában élnek majd. A kísértők mindent megtesznek azért, hogy a szerelmesek ne együtt térjenek haza, köztük pedig ismerős arcot is kiszúrhatunk majd.

Most a Bors megkérdezte a műsor házigazdáját, hogy ő milyen élményekkel tért haza a forgatásról, és persze azt is, hogy bevállalna-e feleségével egy ilyen kihívást.

Nekem a legnagyobb kihívás érdekes módon a nagy számnak az elcsendesítése volt. Ezzel arra célzok, hogy én eddig minden műsorban ahhoz voltam hozzászokva, hogy a rosszabb szituációkat megpróbálom humorba fordítani, feloldani, kibeszélni, hogy valahogy nevetés legyen a vége.

– kezdte a lapnak Kasza Tibi, akinek bőven volt része drámában, és sokszor a munka lelki részével is meg kellett birkóznia, hiszen a versenyzők sokszor tőle várták a megoldást.

Emellett volt sok olyan szituáció, ami nekem is megterhelő volt, vagy mikor az arcomba hazudtak a játékosok, úgyhogy ez egy érdekes utazás volt. Talán a legnehezebb az volt, mikor összetörve, sírva láttam olyan embereket, akik két nappal korábban még arról esküdöztek, hogy a kapcsolatuk betonbiztos...

A Szerencsekerék műsorvezetője ugyanakkor kijelentette: soha nem jelentkezne egy ilyen műsorba párjával, és nem is értette, hogy önszántából valaki ilyet miért csinál. „Először én is azt gondoltam, hogy mégis ki megy be egy ilyen műsorba, kamerák és kísértők célkeresztjébe, aztán a műsor után elbeszélgettem a párokkal, hogy nekik ez megérte-e. Kivétel nélkül mindenki igennel válaszolt” – fogalmazott.