A modern Marilyn Monroe!

Imádja az 1950-es évek atmoszféráját Claudia Silcock, aki ugyan 20 éves korával semmit sem tapasztalhatott az ikonikus évtizedből, most úgy él, mintha csak 70 évvel korábban járnánk az időben.

Imád Elvist hallgatni bakelitjén, korabeli újságokat olvasni, ruhái pedig szinte mind igazi retro kincsek, amiket régiségvásárokon, vintage oldalakon szerzett be magának. Jelenleg 130 ilyen szettet számolt gyűjteménye, de halomnyi ékszere, cipője és táskája is van már, amik minden szempárt odavonzzanak, ha ebben lép utcára. Mutatunk is párat ezekből: