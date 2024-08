A Kőgazdag Fiatalok sztárjánál nem rúghat akárki labdába.

Dulin Mettát a tévénézők előbb a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső realityben, Árpa Attila szívéért harcolva, majd a Rich Kids Hungary – Kőgazdag Fiatalok adásaiban láthatták. Utóbbi realityben egy másik oldalát mutatta meg: kiderült, hogy imádja a fényűzést és a luxust, de ez a műsor sem maradt szerelmi szálak nélkül, hiszen a szőkeség kivetette a hálóját Schmuck Andorra. Az a románc azonban nem tudott beteljesedni.

Bár a realitysztár a szerelmet azóta sem találta meg, úgy tűnik, pontosan tudja, milyen férfira vágyik.

Meg lehet engem ezért kövezni, de nekem nagyon fontos egy férfinek az anyagi helyzete. Mert ha jóval az alatt az életszínvonal alatt éli az életét, mint én, az neki is kellemetlen és persze nekem is.

Szerintem ezt nem lehet összeegyeztetni úgy, hogy ez ne szüljön feszültséget, akár csak belül is. Illetve nekem is kell az, hogy fel tudjak nézni egy férfira, hogy ő egzisztenciálisan magasabb szinten tart mint én. Úgyhogy ha pontosan akarok fogalmazni, ne is hasonló szinten legyen mint én, hanem legyen néhány lépcsőfokkal felettem. Persze, ez az én egyéni preferenciám. De szerintem egy férfinak is rossz az, ha én keresem a több pénzt” – árulta el.

„Emellett hiszek is egy kicsit a klasszikus férfi-női szerepekben, hogy igenis az én feladatom az, hogy otthont teremtsek, rend és tisztaság legyen és finom meleg étel az asztalon. Azt gondolom, hogy egy férfinek nem dolga a lakásban takarítani, rendet tartani. Tehát az, hogy saját magára igényes legyen, tiszta legyen a körme, mindennap zuhanyozzon és ápolt legyen, az természetesen az ő dolga és az alap. De az, hogy kitakarítsa maga után a fürdőszobát vagy a WC-t, szerintem abszolút a nő dolga egy kapcsolatban. Viszont ő keresse a több pénzt és ő vigyen el nyaralni, ne én őt” – mondta Metta, aki sosem rejtette véka alá véleményét: pár hete, amikor Horvátországban pihent, a szálláshely miatt eléggé kiakadt, de azt sem tartotta magában, miért utálja a fesztiválokat.