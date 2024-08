Fotó: RTL

Kertésznek állt Molnár Gusztáv. A lehetőség a színész szerint teljesen váratlanul talált rá, ám nem is jöhetett volna jobbkor, egy ideje már ugyanis hasonló állások között keresgélt, hogy a színészet mellett más forrásból is tudja rendezni havi kiadásait.

„Bementem egy közértbe, ahol felismert egy férfi a Drága örökösökből, majd elkezdtünk beszélgetni. Láttam, hogy kertészpólót visel, ezért rákérdeztem, mivel foglalkozik, mire azt felelte, kertészetet vezet. Erre én nagyon megörültem, és rögtön mondtam neki, hogy pont ilyen jellegű munkát keresek én is. Ezen először kicsit meglepődött, de szinte azonnal felajánlotta, hogy akkor dolgozzunk együtt” – kezdte Molnár, aki kifejezetten fizikai munkára vágyott, de mint kiderült, új állása jóval megterhelőbb, mint amire számított.

„Megmondom őszintén, elsőre azt gondoltam, hogy a kertrendezés nagy része majd fűnyírásból áll, de valójában ez kőkemény fizikai munka. Gallyazni kell, fát vágni és hihetetlenül elhanyagolt területeket rendbe rakni. Jelenleg én ezt egyfajta edzésnek fogom fel, de nem tudom, mennyire fogom bírni a hétköznapokban, ha egy kicsit több előadásom lesz havi szinten.”

A színész jelenleg Nagykovácsiban dolgozik és ott is él egy ismerősénél, a fővárosból ugyanis sok lenne a másfél órás ingázás. Reméli azonban, hogy hamarosan visszaköltözhet Budapestre.

„A Dorinával való szakítás sok mindent felborított az életemben és most megint azt érzem, hogy változásra van szükségem, ami a munkát is érinti. Ez persze, csak az egyik része a dolognak, ugyanis sok olyan külső tényező is van, ami miatt nem tudom száz százalékra mondani, hogy egy hónap múlva is itt dolgozom majd. Szerencsére a főnököm nagyon megértő és pontosan tisztában van a helyzetemmel, ezért azt mondta, utólag is visszamehetek hozzájuk, ha úgy alakul. Ez persze, még a jövő zenéje, ugyanis első körben szállást és munkalehetőséget kellene találnom a fővárosban” – zárta sorait a Blikknek.