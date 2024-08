A férfi hosszú tincsei miatt volt olyan Instagram-felhasználó, aki azt hitte, Pintér Tibort látja a képen.

Bár Trokán Nóra, mondhatni, hét lakat alatt őrzi a magánéletét, élete legnagyobb történéseiről, ha sejtelmesen is, de be szokott számolni követőinek. Azt is sikerült egy darabig eltitkolnia, hogy 2022. augusztus 20-án házasságot kötött.

A színésznő férjéről sem a tévében, sem pedig az újságokban nem szokott nyilatkozni; csupán annyit közölt róla, hogy A tanár című sorozat forgatásán ismerkedtek meg, azaz szakmabeli, de nem színészként dolgozik. A férfi arcát Trokán sosem szokta megmutatni, ez pedig most sem volt másként: a fotón, amelyet a második házassági évfordulójuk alkalmából tett ki az Instagramra, hosszú tincsei takarják a férfi vonásait.

Két év

– írta a képhez eredetileg angolul a színésznő, akinek kommentben volt, aki megjegyezte, a férje eléggé hajaz Brad Pittre a Szenvedélyek viharában című, 1994-es filmből, míg más a Nemzeti Lovas Színház igazgatóját, Pintér Tibort, azaz Tenyát látta meg benne.