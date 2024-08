Az énekesnő két váláson van túl.

Kis Juditra, azaz Judyra nem sokkal a válása után talált rá a szerelem egy nála fiatalabb, civil férfi személyében. Kapcsolatuk gyorsan mélyült Krisztiánnal: már másfél éve együtt élnek, a férfi ráadásul az énekesnő lányával, Majával is megtalálta a közös hangot. A Groovehouse énekesnője korábban azt is bevallotta: közel 50 évesen gyermeket is vállalna párjával, akit – mint kiderült – már férjeként emleget.

Kétszer voltam férjnél, ezért jól tudom, hogy nem a papír minősít egy kapcsolatot. Különben is úgy mutatom be mindenhol Krisztiánt, hogy ő a férjem, mert a szívemben úgy érzem, hogy ő az

– mondta a Meglepetés magazinnak az énekesnő, akit boldoggá tesz a gondolat, hogy van egy igaz társa.

„Szeretem, hogy van mellettem egy férfi, aki gyönyörűnek lát, és mindennap a tudtomra adja, hogy mennyire szeret. A felém táplált érzései, szavai, cselekedetei önbizalmat adnak, és tudom, hogy úgy tetszem neki, amilyen vagyok. Egy nő szárnyakat kap akkor, ha dicsérik, és ez alól én sem vagyok kivétel.

Persze nem rózsaszín álomvilágban élünk, nálunk is vannak apróbb viták, de ezt próbáljuk a lehető leghamarabb rövidre zárni. Együtt élve megtanultuk kezelni egymást. Én picit duzzogós, makacs típus vagyok, főleg, amikor tombolnak bennem a női hormonok, de Krisztián ezt is jól kezeli, olyanok vagyunk, mint borsó meg a héja

– idézte Judy szavait a story.hu.