Ritka pillanatok egyike!

Olaszországban vakációzott nemrég Madonna, aki a napokban ünnepelte 66. születésnapját. A nyaralásról egy fotóválogatást is megosztott Instagram oldalán, ahol nem csak ő-, de gyermekei, köztük a szintén szülinapos Rocco is feltűnik, sőt, megéri a lapozgatós bejegyzés legvégére tekerni, hiszen egy ritka családi kép is helyet kapott a posztban, ahol a popdíva mind a hat gyermekével együtt látható. Lourdes 27-, Rocco 24-, David és Mercy 18-, míg Stella és Estere 11 évesek.

A felvételeken feltűnik egyébként Madonna újdonsült (egyelőre még csak állítólagos) párja is, a 28 éves Akeem Morris. A férfival kézenfogva kapták őket lencsevégre a múlthéten Portofinóban, előtte pedig egy hajón romantikáztak összebújva, ami elég árulkodó lehet kapcsolatuk fázisáról.