„Bea nélkül én egy senki lennék.” – jelentette ki a showman.

Gáspár Győző a TV2 Titkok Ramónával című műsorának vendégeként többek között arról is beszélt Lékai-Kiss Ramónával, mi volt az oka annak, hogy édesapjával és testvérével, Gáspár Zsolttal is megromlott a viszonya. Mint a beszélgetésből kiderült, családja a mai napig nem fogadta el a showman feleségét Gáspár Beát. Menyegzőjüket annak idején nem is támogatták, ami rosszul esett nekik fiatal párként.

A Beát nem fogadták el. Minden volt, de Bea nem volt soha. Mert azt gondolták, hogy csak a pénzért jött hozzám. Mert édesapámék nagyon jól állnak, ezt mindenki tudja. Édesanyám egy hatalmas vagyont hagyott maga után, ezt is mindenki tudja. És azt gondolták, hogy a Bea csak a pénzért jön hozzám, egy évig velem lesz, utána lehúz engem és nincs tovább

– magyarázta a showman, majd felidézte, hogy amikor annak idején az esküvője előtt vőlegényként öltözködött, valaki azt mondta neki: „Ülj be a kocsiba és takarodj el, ne vedd el őt, úgyse lesz veled sokáig”.

És 31 év alatt jóban, rosszban, a lelkem, az életem, a rózsaszálam, a mindenem. Most hízott négy kilót és mondja, hogy »Győző, nagyon kövér vagyok«. Nem, mondom, te vagy Hürrem szultána, én meg Szulejmán szultán vagyok. Te vagy az én orchideám, a rózsám. Ahogy mondta Szulejmán szultán Hürrem szultánának, hogy te vagy az én életem. Bea nélkül én egy senki lennék

