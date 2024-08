Szinte túlzás nélkül kijelenthetjük, minden Marvel-rajongónak leesett az álla, amikor pár hete, az idei ComicConon kiderült, visszatér az MCU egyik legismertebb alakja, Robert Downey Jr. Bár eredeti karaktere már elhunyt a filmvásznon, a színész a 2026-ban érkező új Bosszúállók-epizódban Vasember helyett egy főgonoszt, történetesen Victor von Doomot kelti majd életre.

Ennek alaptézisei nagyjából egy éve körvonalazódtak Downey-ban és a Marvel-fejes, Kevin Feige agyában, miután előbbi felkereste a Disney vezérigazgatóját.

„Volt egy megérzésem, hogy nekem beszélnem kell Bob Igerrel. Volt egy ötletem, ami nem kapcsolódott a Moziverzumhoz, azaz hogyan is tudnék a segítségükre lenni az élményparkok és a többi, helyi jellegű szórakoztatóipari létesítményeik kapcsán” – kezdte a színész, aki "visszavonulása" után is tartotta a kapcsolatot számos stúdióbéli kollégájával, például az új filmeket jegyző Russo-fivérekkel is, az IGN szerint pedig itt épp egy Disneyland-attrakció, a Stark Fight Lab lehetett terítéken, ahol Tony Starkként láthatjuk majd viszont őt egy rövid időre.

Susan és én a tárgyalási folyamat egy pontján leültünk Feige-vel beszélgetni, mire ez utóbbi azt mondta, „nem hagy nyugodni a gondolat, hogy mi lenne, ha visszatérnél…” Susan erre azt reagálta: „Na várj: milyen minőségben térne vissza?” Aztán mindketten rájöttünk idővel, hogy itt valami másról van szó, ami mindenféle kételyt eloszlat ezzel a fickóval, ezzel a roppant kreatív elmével kapcsolatban, ami valaha is felmerülhet. Avagy hogyan ne hátra menjünk, hanem előre, hogyan ne okozzunk csalódást, hogyan tudjuk felülmúlni az elvárásokat? Szóval felvetette Victor von Doomot. Utánanéztem a karakternek és azt mondtam: „A mindenit!” Később pedig Kevin így szólt: „Szolgáltassunk igazságot Victor von Doomnak! Végre valósítsuk meg jól!'

– idézte fel Downey, aki bennfentes értesülések szerint rekordgázsiért vehet újra szuperhősmaszkot magára.