20. házassági évfordulójukat ünnepelték.

Pápai Joci és a felesége, Anita nemrég ünnepelték 20. házassági évfordulójukat, a melyet barátaik körében ünnepeltek. A különleges és kerek évforduló alkalmából a meglepetés sem maradt el: az X-Faktor leendő műsorvezetője és párja egy egyedien felmatricázott, királykék Ladát kapott. A jármű ablakaira nem csupán a házaspár, de két közös gyermekük arcát is felragasztották, amitől a zenész teljesen lehidalt.

Ezúttal a Story magazinnak mesélt Pápai a húsz éve tartó házasságáról, melyekben – nem titkolja – voltak küzdelmes időszakok is.

Egy baráti társaságban találkoztunk először, én is és ő is a párjainkkal voltunk ott. Nagyjából egy évig titokban szerettem őt, de még akkor is, amikor már szinglik voltunk.