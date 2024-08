Fotó: TV2

Ahogy arról az Index is beszámolt, csúnya balesetet szenvedett a nyár elején Kandász Andrea. A tévés biciklizés közben esett el, mindkét karját eltörte, de mint mondta, így is szerencsésen megúszta, hiszen akár feje is kaphatta volna az ütést. Bár nagyon nehezen viselte ezt az időszakot, de már megszabadult mindkét gipszétől. Most a tévés a Borsnak adott interjút, melyből kiderült, hogy elindult a felépülés útján, két hónappal a baleste után már gyógytornára jár.

Sokkal gyorsabb gyógyulásra számítottam, de tévedtem. Miután lekerült a rögzítés, akkor éreztem meg igazán, mennyire elgyengült az operált karom. Nagyon nehezen élem meg, hogy még mindig nem emelhetek, nem erőltethetem meg, és olyan alapvető dolgokat sem csinálhatok, mint például egy kilincs lenyomása, vagy egy ásványvizes palack kinyitása

– kezdte lapnak Kandász Andrea, akinek öt és fél hét elteltével, július 30-án a másik karjáról is lekerült a gipsz. Aznap délután már műsort vezetett, csak annyi nehézsége akadt, hogy ki kellett választania a legkönnyebb mikrofont, amit végig tudott tartani.

Az orvosa szerint is szépen gyógyul mindkét végtagja, minden úgy forrt össze, ahogy kellett, ez a hír pedig nagy öröm volt számára. Bár a műsorvezető már látja az alagút végét, az elmúlt két hónap megviselte lelkileg, sérülései ugyanis mindenben hátráltatják.

Nem tudok sportolni, vagyis még nem merek, féltem magam. Szerettem volna egy futóversenyen részt venni, de sajnos egyelőre ezt is el kellett engednem. Az egy dolog, hogy a lábam ép, de egy rossz lépés, és újabb baj történhetne. Az nagyon zavar, mivel nem sportolok, helyette eszem. Eddig megvolt a napi rutinom, az étkezésem is ehhez igazodik, a baleset óta ez teljesen felborult. Nem vagyok édesszájú, de időnként egy kis csokit is megengedek magamnak. Megváltozott a személyiségem az elgyengülés miatt. Úgyhogy arra jutottam, nem folytathatom így tovább, ezért most már odafigyelek az étkezésemre, és tudom is tartani.

Megjegyezte, erőteljesen még nem tud kapaszkodni, mert nagy fájdalmai vannak, és még legalább egy hónapra szüksége lesz, hogy visszanyerje az erejét. Pán napja már elkezdett vezetni is, ami elmondása szerint óriási előrelépés, mert így már nem szorul minden pillanatban a családjára.