Erre mi sem számítottunk.

Demcsák Zsuzsa 46. születésnapját ünnepelte a napokban, ezért a Farm VIP-ből ismert műsorvezetőtársa és barátja, Gáspár Zsolti különleges ajándékkal lepte meg. Most a Borsnak el is árulta, pontosan mi is volt az meglepetés. A gazda mondandóját azzal kezdte, hogy mostantól minden nap megköszönné Demcsáknak mindazt, amit a megismerkedésük óta érte tett, ám akkor sem érezné úgy, hogy elégszer kifejezné háláját.

Tulajdonképpen ő az, aki mindvégig támogatott. Persze-persze, a Farm VIP előtt is szereztem már tévés tapasztalatokat, de a karrieremet mindenképpen két korszakra kell bontanom. Volt a Demcsák Zsuzsa előtti tévés életem, és van az, amelyiket mellette, miatta, vele kezdtem el, és ami végül tényleg tartósnak bizonyult. Tanított beszélni, viselkedni a kamera előtt, és olyan türelemmel tette mindezt, hogy életem végéig hálás leszek neki ezért

– fogalmazott a lapnak Gáspár Zsolti, aki arra jutott, hogy mivel kollegájának mindene megvan, amire csak szüksége lehet, ezért egy birkával lepi meg őt.