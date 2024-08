A táncosnőt is meglepte, egyesek mennyire rajonganak érte.

Lissák Laurát a 2020-as Dancing with the Stars című műsorból ismerhette meg az ország, aki ezután hamar népes követőtáborra tett szert. Ahogy az ilyenkor persze lenni szokott, akadtak olyanok is, akik kissé talán túlzásba vitték a rajongásukat. A Szerencsekerék legutóbbi adásának vendégeként a táncosnő elárulta, hogy alaposan meglepte, amikor egy férfi az alkarjára tetováltatta a portréját.

Egy elvetemült rajongó az arcképemet az alkarjára tetováltatta. Telt-múlt az idő, és nyilván ezt a képet megkaptam fotón, majd ezt még tovább fokozta, lett a karján egy táncosalak rólam, egy Á betű, egy csillag, tehát idővel kiteljesedett ez a dolog

– idézte a Blikk Lissákot, aki egyébként nem tartja magát akkora sztárnak, hogy egy ilyen cselekedet indokolt legyen a rajongók részéről.

„A viccet félretéve, ha Lady Gagát magukra varratják az emberek, arra azt mondom, oké, engem egy év után? Senki azt sem tudta, ki vagyok… Na mindegy, ő tudta, mert neki az egész alkarja velem van tele” – nevetett az énekesnő.