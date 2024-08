Családja is támogatja a döntésében.

Fotó: TV2

A Megasztár egykori felfedezettje, Patai Anna hamarosan szülői örömök elé néz. Az énekesnő egy kisfiút hord a szíve alatt, akit férjével, Pallus Bencével már izgatottan várnak, s az sem titok, hogy apás szülésre készülnek. Mint korábban elmondta, nemcsak az utolsó pillanatig szeretne koncertezni, hanem hamar vissza is szeretne térni a munkához szülése után. Ebben persze családja és kedvese is támogatja.

Most Patai a Borsnak elmondta, hogy már az adventi időszakra tervezi, hogy újra színpadra áll majd.

Tudatosan készülünk arra, hogy hamar visszatérjek a színpadra. Hála Istennek az én szakmám olyan, ami nem zárja ki, hogy édesanya és énekesnő legyek. Lehetek és leszek is majd, hiszen olyan háttérország van mögöttem, akikre bátran támaszkodhatok. Mert a családunk is igyekszik kivenni a részét mindenből, hogy segítsenek. Férjemre mindig számíthatok és számíthattam rá eddig is, ezért 100%-ban biztos vagyok benne, hogy közösen meg tudunk majd mindent oldani.

– mesélte az énekesnő, aki azt is hozzátette: párja már terhessége első perceitől leste minden kívánságát. A Küldd el a mosolyod! című dal előadója, aki kisfiát a férje után nevezi el, már azt is tudja, hogy születendő gyermeküknek egy kistestvért is szeretne.