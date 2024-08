Jamie-Louise és Sam Phillips fiatal házaspár elképesztő olcsón úszták meg az esküvőjüket, melyről nemrég a Mirror is beszámolt. A szerelmesek a brit lapnak elárulták, hogy kevesebb mint 3 ezer fontot (azaz 1,3 millió forintot) költöttek a menyegzőjükre. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy kis szerencse és kompromisszumok nélkül ez nem ment volna: a násznép visszafogottan ünnepelt, illetve háromfogásos vacsora helyett pizzát szolgáltak fel a vendégeknek.

A 22 éves Jamie-Louise Phillips és a 25 éves felesége mindenféle felhajtás nélküli lagzit szerettek volna, így elkezdtek ötletelni, hogyan köthetik össze az életüket anélkül, hogy komolyabb adósságba vernék magukat. Fortuna istennő is melléjük szegődött, hisz teljesen ledöbbentek, amikor rájöttek, hogy

a helyi anyakönyvi hivataluk a Norwichi kastélyban található, így mindössze 270 fontot (nagyjából 120 ezer forintot) költöttek egy pompás szertartásra.

Nehezen találtak megfizethető helyszínt is a partijukhoz, de végül egy Airbnb-t béreltek három napra mindössze 600 fontért (268 ezer forint). Ezután saját kezükbe vették a dolgokat, és feldobták a bérlemény kertjét: bútorokat béreltek 300 fontért (133 ezer forint), és egy közeli farmról szereztek asztali virágokat 85 fontért (38 ezer forint). A nap végén pedig csak 200 fontot (89 ezer forint) költöttek ételre és italra, ami kiadások egy jelentős része szokott lenni.

A fennmaradó összeget a menyasszonyi ruhára, a sminkre, és a virágcsokorra költötték – nagyjából 790 fontot (350 ezer forint). Jegygyűrűket 220 fontért (98 ezer forint) vettek, illetve még egy esküvői fotósra is futott 150-ért (66 ezer forint). Végül a meghívóra és a tortára ment el a maradék pár száz font. Boldogságuk viszont nem is lehetne nagyobb, hisz így is remekül sikerül az esküvőjük, családjaik és barátaik körében.