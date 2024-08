Egészen idáig el sem tudtuk képzelni nélküle.

Chris Pratt eddig a világért meg nem szabadult volna a dús arcszőrzetétől, hiszen nem csak mindennapjaiban kedvelte ezt a külsőt, hanem szinte kivétel nélkül az összes filmjében is így láthattuk. A galaxis őrzői és a Jurassic World-filmek sztárja ezúttal egy újabb projekt kedvéért ragadott borotvát, ugyanis jelenleg a The Way of the Warrior Kid című mozifilmjén dolgozik.

A 45 éves színészt egy Los Angeles-i forgatáson kapták lencsevégre az új kinézetével, így az is kiderült, hogy már gőzerővel készül Jock Willink azonos című regényének filmadaptációja. A Skydance égisze alatt készülő alkotásban Pratt egy Jake nevű elit katonát fog alakítani, aki különleges barátságot köt az unokaöccsével, miután a nővéréhez költözik. Jake eltökéli, hogy a visszahúzódó, szociális problémákkal küzdő fiatalból a nyári szünet ideje alatt egy vagány srácot nevel.