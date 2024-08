Az egykori lemezlovas bringázni indult, ebből lett a baj.

Május végén, Isztambulban kérték meg Nagy Vivien, ismertebb nevén Seherezádé kezét, az önfeledt pillanatról a ValóVilág 5. évadának korábbi szereplője akkor a Fókusznak mesélt. Az egykori villalakó pár hét múlva férjhez megy, de a nagy napját beárnyékolja egy szerencsétlen baleset, amely során csúnya sérüléseket szenvedett.

– nyilatkozta a Borsnak VV Seherezádé, akinek bár a karja és a lába is tele lett csúnya sérülésekkel, csak egy-két nap után jött rá, hogy nem ússza meg kórházi vizsgálat nélkül, ahol tetanuszt is kapott. A kivizsgálás során szerencsére kiderült, hogy megúszta törések nélkül.

A leginkább az sújtott le, hogy az esküvőig nem épülök fel. Pár hét van életem legfontosabb napjáig, de az orvos már most megmondta, hogy addig biztos nem gyógyulnak be a sebeim. Ez persze nem tragédia, de minden nő egy tökéletes lagziról álmodik.

Megjegyezte, a vőlegényével egyébként rendkívül aktív életmódot folytatnak, de most úgy véli, talán ez a baleset egy égi jel, hogy lassítson, és visszavegyen egy kicsit a tempóból.

A barátaim is ezt mondják. A párom egyébként rengeteget segít, mindenből kiveszi a részét és ott ül mellettem a kórházban, minden vizsgálatnál. Egy év után a konyhába is visszatalált, én ugyanis most nem tudok főzni. A munkát is otthonról végzem, délben leviszem a kutyát, de egyébként pihenek.