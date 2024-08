Távkapcsolatban él a műsorvezető francia férjével.

Fotó: Kaszás Tamás / Dívány

Orosz Barbara nemcsak karrierjében, de magánéletében is rendkívül sikeres. A TV2-s műsorvezető és francia férje, Flor 2023 márciusában mondták ki boldogító igent. A diplomata férfivel ugyan távházasságban élnek, de nem is lehetne köztük nagyobb harmónia és a kiegyensúlyozottság. A Mokka háziasszonya számára rendkívül fontos a párkapcsolat, ugyanakkor lényeges a szabadság is: „Végre megadta ezt nekem a gondviselés. Hiszen párkapcsolatban élek, egy csodálatos férfihoz tartozom, ugyanakkor mégis szabad vagyok.” – kezdte.

Összhangban élünk a megismerkedésünk első pillanatától, nagy közöttünk az összhang, be tudjuk fejezni a másik mondatát is. Nagyon sok mindenben hasonlítunk, például mindkettőnknek rendkívül fontos a hivatásunk. Mindkettőnk élete izgalmas, tele van kihívásokkal. Szinte nincs megállás.

– fogalmazott a műsorvezető, aki a TV2-s munkáin kívül is folyamatosan dolgozik: produceri munkákat végez, kisfilmeket rendez, vezeti a műsorgyártó cégét immár 13 éve, és még kommunikációs tréningeket is tart.

Mielőtt megismerkedtek volna a párjával, egyikük sem szeretett volna elköteleződni, így eszükben sem volt együtt élni, pláne házasságot kötni valakivel. Aztán, amikor megérkeztek egymás életébe, már nem volt kérdés, hogy egymásnak teremtette őket a sors. Kevesen tudják a tévésről, hogy december 13-án született, amely dátum az ezotéria szerint jelentőséggel bír.

„Nemcsak a megérzéseim jók, hanem többször éltem már át a déjà vu élményét. Érdekes, hogy a világban Párizs az a város, ahol úgy érzem, hogy talán korábbi életeimben élhettem.

Ez a város megmagyarázhatatlan erővel vonz, úgy ismerem, mint a tenyeremet, de meglepetéseket is tartogat. Imádok elveszni benne, és felfedezni, mert mindig ad valami különleges élményt vagy választ a kérdéseimre, miközben bóklászom az utcáin. Csak el kell mennem, hogy megélhessem.

18 éves korom óta nincs év, hogy ne utazzak el Párizsba. Mintha mindig várna ott valami. Biztos nem véletlen, hogy végül francia származású lett a férjem. Így még inkább el tudom fogadni, hogy mi korábbi életeinkben már együtt lehettünk” – idézi a Story Orosz Barbarát.