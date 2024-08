A műsorvezetőnő egyre több időt tölt egy Nicola nevű olasz bokszedzővel, ami beindította a találgatásokat.

Néhány hete derült ki, hogy Megyeri Csilla és párja, Molnár Zsolt 11 együtt töltött év után külön utakon folytatják tovább, ám a jelek szerint a ValóVilág12 műsorvezetőnője nem kesereg a szakítás miatt.

A tévésnek az Instagram-bejegyzései alapján megszaporodtak a közös programjai egy Magyarországon élő olasz bokszedzővel; legyen szó étterembe járásról vagy egy jégkorongmeccsről. Megyeri augusztus elején Olaszországban is nyaralt a Nicola nevű férfival, akivel úgy tudni, a Sztárbox című műsorra felkészülése során ismerkedhetett meg. Bár egyelőre nem közölték, hogy több lenne köztük szoros barátságnál, a bokszedző a jelek szerint mégis sokat jelent a tévésnek. Erről árulkodik az a fotó is, amelyen Megyeri egy, a férfi nevével ellátott mezben pózol a strandon.

A műsorvezetőnő a felvételhez csupán annyit írt, hogy „con lui”, ami magyarul annyit jelent: „vele”.

Arra, hogy a Molnárral való kapcsolata a szakítás szélén áll, Megyeri egyik korábbi nyilatkozata is utal. A műsorvezetőnő akkor ugyanis, amikor arról kérdezték, hogy több mint egy évtized után miért nem született még közös gyermekük, azt mondta:

„Sokszor érezzük azt, hogy állóvíz van, nagyon sokan kérdezik, hogy miért nincs már baba. Ez folyamatos kérdés felém is, de ne is kérdezd! Felmerül bennünk is, hogy hogyan kellene javítani. Nem azt mondom, hogy húzni kellene a rétestésztát és maradjunk együtt. (...) Nem gondolnám, hogy Zsolti szerelmes lenne belém ennyi idő után, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy én is.”