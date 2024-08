Erdélyi Mónika a Best podcast vendége volt, ahol többek között mesélt a gyerekkoráról, a lányával való kapcsolatáról, a zátonyra futott házasságáról, valamint arról, hogy újra készen áll a szerelemre. Az édesanya bevallotta, hogy az évek őt is megedzették, de egyébként sem volt szokása soha a panaszkodás. Biztosan tudja, hogy a kudarcainak, és az átélt fájdalmaknak köszönheti, hogy „erős lett, mint a bivaly”.

Fotó: Tv2

Bár a műsorvezető nemcsak a munkájában, de a magánéletében is többször kezdte újra, mégis hisz a párkapcsolat és a házasság intézményében. Úgy érzi, az elmúlt években sikerült nem egyszer bebizonyítania, hogy történjék bármi, képes a legnagyobb nehézségekből is felállni, és újrakezdeni.

A történtek ellenére hiszek a párkapcsolatban, a házasságban. Az ellenkezőjéről eddig senki nem tudott meg­győzni. Én egy nagyon határozott nő vagyok. Egyedül is megállok a lábamon. De ha valaki szeret, ha valaki jó hozzám, a csillagokat is lehozom neki. Kiválóan főzök, sütök, na jó, takarítani nem annyira szeretek, de azt is megcsinálom. Tyúkanyó vagyok.

– magyarázta Erdélyi, majd arról is őszintén vallott, hogy nem bánná, ha újra rátalálna a szerelem.

„Boldog lennék, ha találnék egy olyan társat, aki mellett nagybetűs nő lehetek. Korábban nem, de most, hogy már nagyok a lányaim, lassan elindulnak a saját útjukon, nyitott vagyok egy új szerelemre. Nem vagyok egy spirituális beállítottságú, de hiszek benne, hogy az, amit kifelé sugárzunk, megérzik az emberek, például a férfiak. Megérzik, hogy nyitott a szívem. Egyébként ebben a fogyásom is nagyon sokat segített. Az a jó pár pluszkiló, ami rajtam volt, még ha nem is vettem észre, de megcsonkította az önbizalmamat.” – idézte a tévést a Story.