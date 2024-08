Pedig hamarosan érkezik a baba.

Tornóczky Anita hamarosan anyai örömök elé néz, férjével pedig nem is lehetnének boldogabbak, hiszen decemberre várják első gyermeküket. Ahogy arról korábban írtunk, a 46 éves tévés és párja, Miklós öt évig próbálkoztak a családbővítéssel, végül második lombikprogramjuk sikeres volt, és már azt is tudják, hogy kisfiuk lesz. A leendő szülőknek már van is ötletük, hogyan nevezik gyermeküket: jelenleg a Noel mellett tették le voksukat, hisz nemzetközi nevet szeretnének, amit bárhol a világon ismernek.

Mint kiderült, a szerelmesek nemrég házfelújításba kezdtek, csakhogy az otthonuk egy valóságos családifészekké alakítva várja a születendő kisbabájukat. Tornóczkyék ráadásul összekötötték a kellemeset a hasznossal, ugyanis az átalakítás ideje alatt elutaztak kettesben nyaralni.

A felújítás folytatódik, olyannyira, hogy ki kellett költöznünk pár napra. Így elszöktünk pihenni.

– olvasható a kismama Instagram-bejegyzésében.