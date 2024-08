Boldog párkapcsolatban él, de a családalapítást elengedte.

Ábel Anita az Egy ritmusban című podcast legújabb epizódjában a gyermekvállalás témáját járta körül Puskás-Dallos Bogival, Tornóczky Anitával és Holdampf Lindával. Míg az énekesnő fiatalon szült, az okleveles kutyakiképző pedig hosszú ideig tartó küzdelem után, most, 45 évesen várja az első gyermekét, addig a stylist kezd lemondani arról, hogy valaha is szülővé váljon.

Úgy szerettem volna gyermeket, hogy természetes úton fogan, de ha nem tud természetes úton megfoganni, akkor nagyon szívesen fogadtam volna örökbe. Nekem ez a két irány volt, de valamiért ez nem jött össze

– vallotta meg a műsorban a Palikék Világa csatornán Holdampf, aki gyermek nélkül is boldog életet él.

„Én elfogadtam azt, hogy nekem nagy valószínűséggel nem lesz gyerekem. Természetesen, ha úgy adná az élet, hogy terhes lennék, nyilvánvalóan nagyon boldog lennék és eszembe sem jutna, hogy elvetessem.Természetes lenne, hogy megszülöm és a legboldogabb anyuka lennék. Nekem fiatalon nem jött össze, és itt vagyok negyvenhárom évesen, és úgy néz ki, hogy nem lesz már gyerekem. De ha lesz, akkor is boldog leszek, és akkor is, ha nem. Most is boldog vagyok, teljes életet élek, a páromnak van három gyönyörű gyereke, akik nagyon kedvesek, aranyosak, szeretem őket.”