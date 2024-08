Azt hitték, kellemes pihenésben lesz részük, amikor lefoglalták törökországi utazásukat, ám csalódnia kellett egy kétgyermekes házaspárnak. Shonagh King a férjével, Deannel, valamint két kisgyermekével indult útnak a törökországi Belek városába augusztus elején, ám amit álomnyaralásnak hitt, élete legrosszabbja lett: amellett, hogy a szálláshelyüket nem ítélte meg a legigényesebbnek, egyik éjjel arra lettek figyelmesek, hogy be akarnak jutni hozzájuk.

A 32 éves nő úgy meséli, első este egy kiságyat kellett kérniük 7 hónapos kisbabájuknak, amelyet végül meg is kaptak a személyzettől. Fél tizenegy tájékán le is fektették a gyerekeket, majd a házaspár is nyugovóra tért. Nem aludhattak azonban teljes nyugalomban: arra riadtak, hogy a kártyával működő ajtó kinyílik, és a személyzet egyik tagja váratlanul betoppan. A Northfoto képriportjából az nem derült ki, mi történt azután, hogy a hívatlan vendég bement hozzájuk, de Kingék azt mondják, ez csak fokozta az alapból kellemetlen helyzetet. Kijelentették, ez volt életük legszörnyűbb nyaralása.