Nagyot nőttek az OMSZ szóvivőjének gyermekei, ezért is ment óriásit a róluk készült kép a Facebookon.

Idilli családi felvételt osztott meg a napokban a Facebook-oldalán Győrfi Pál. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője csak ritkán posztol szeretteiről, ám most kivételt tett: a négy gyermekét, Danit, Ádámiot, Alízt és Lillát örökítette meg, akikre nagyon büszke.

Nincs nagyobb gazdagság

– írta Győrfi Pál a képhez, amelyet több mint 12 ezren kedveltek.

Győrfi Pál a második feleségének, Adrienn-nek 2009-ben fogadott örök hűséget egy polgári esküvő keretein belül, majd tíz évvel később, 2019-ben az egyházi szertartásra is sort kerítettek. Szerelmük gyümölcseként három gyermekük született: Ádám, Alíz és Lilla. Győrfi Pálnak az előző házasságából is született egy fia, Dani, aki a tévénézők számára sem ismeretlen: szerepelt a Dancing with the Starsban, de a TikTokra is gyárt tartalmat – mutatott rá az nlc.hu.