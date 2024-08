Tíz év alatt sokat változott a tévés.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mint megírtuk, a TV2 idén úgy döntött, hogy a tavaszi szezonból kihagyják a 2013 óta futó Sztárban sztár című műsort, amelyben hírességek küzdenek meg egymással. A zenés-showműsor tizedik, jubileumi évadának megünnepléseképp idén egy átdolgozott verzióját hozták létre, a Sztárban sztár All Starst, amelyben az utóbbi években látható versenyzők fognak feltűnni. A hazai sztárok között ott lesz Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi is, előbbi pedig közösségi oldalán nosztalgiázott az első évadról.

„2013-ban a Sztárban Sztár első évada előtt azon tanakodtunk, hogy ez vajon szórakoztató lesz-e, hogy más énekesek bőrébe bújunk. Végül mai napig emlegetik, ahogy megjelentem Tina Turnerként vagy Freddie-ként. Most 11 évvel később visszatérek erre a játszótérre, ráadásul a feleségemmel együtt. Remélem, most is lesz pár produkcióm, ami beleég a retinádba” – jegyezte meg viccesen a műsorvezető.