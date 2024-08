A frontember és exbarátnője is szerepel a TV2 új műsorában.

A TV2 ősszel a Sztárban sztár All Stars című show-műsorral jelentkezik, ahol az előző szériákban látható versenyzők fognak feltűnni. Többek közt Tóth Gabi, aki hosszú évek után ezúttal nem a zsűriszékben foglal helyet, hanem a színpadon mutatja meg tehetségét.

Mint kiderült, az énekesnő a jubileumi évadban az egyik exével, Trap kapitánnyal, azaz Molnár Tiborral száll versenybe, aki annak idején a mentoráltja volt az RTL-en futó X-Faktorban, ahová a Tha Shudras zenekarral jelentkezett. A Bors most arról kérdezte a frontembert, hogy milyen érzésekkel kezd neki a megméretésnek, tudva, hogy volt kedvesével is versengeni fog.

Elnéztem a többieket a mezőnyben, nagyon erős versenyző mind, szóval biztos én leszek az első... aki kiesik. Igaz tavaly is azt hittem, és a végéig elmentem. Azt is megtanultam, hogy nem szakmai szemmel kell nézni a többieket, mert mindenki nagyon jó, szóval bármi megtörténhet.

– mondta nevetve Trap kapitány, majd a Tóth Gabival való versenyzésről is beszélt.

Szerintem Gabin kívül is van olyan exem, aki a szakmából van és összefutok vele. Valójában, ha nem kapnék ilyen kérdéseket, néha el is felejteném, hogy mi olyan minőségben is ismertük egymást valaha!