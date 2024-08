„Ki vagyok akadva a mesterséges intelligencián!” – csattant fel a minap az RTL Reggeli című műsorában Peller Anna, akivel testvére, Peller Mariann is egyetértett. A műsorvezetőnők azt vitatták meg, milyen árnyoldalai vannak annak, hogy a mesterséges intelligencia életünk egyre több zugába szivárog be. Mint említették, azon kívül, hogy sokakat megijeszt, hogy az AI zeneszerzésben mire képes, szakmákat is eltüntethet, például grafikusok és festők munkája leegyszerűsödhet. Peller Anna kiemelte, hogy a szinkronszövetség már össze is fogott, mert előbb-utóbb emberi hangokra nem lesz szükség.

Peller Mariann szerint ugyanakkor az nem feltétlenül baj, ha valaki munkája során mankóként használja, az viszont igen, hogy így tehetségtelen emberek már középszerű szintre tudják hazudni magukat. A képgeneráló szoftvereket ráadásul a Peller-nővérek a rajongói is használják.

„Kaptam ajándékot rajongótól, egy olyan képet magamról, amit nyilván mesterséges intelligencia csinált. Levett egy fotómat és csinált belőlem valamit, majd elküldte, hogy azt ő festette” – újságolta el Peller Mariann, mire testvére egy ennél bizarrabb történetet elevenített fel.

Hú, ennél én csak bizarrabb fotót kaptam! Ez egész kedves... Volt egy őrült rajongóm, az a bizonyos rajongóm, aki elég sok mindenkit zaklat. És megcsinálta azt, hogy én meztelenül fekszem a fűben, egy fűszál van a számban, persze nem az én testemmel. De nagyon kedves, hogy azt a testet képzelte oda nekem. Azon gondolkoztam, ha ezt valaki látja, azt hiszi, hogy én valahol pózoltam!

– akadt ki a dolgon Peller Anna.

Itt a probléma, hogy ez nagyon messzire visz

– szögezte le műsorvezetőtársa.