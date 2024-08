Büszkén számolt be az esküvőről az édesapa.

Szűk családi és baráti körben kötötte össze hivatalosan is az életét Csocsesz lánya, Karolina, és párja, Norbi, akivel már hat éve alkotnak egy párt. Augusztus 23-án mondták ki egymásnak a boldogító igent a szerelmesek, akiknek már egy közös gyermekük is van. A büszke édesapa a Borsnak mesélt az esküvő részleteiről.

„Norbit volt időm kiismerni, hiszen egy apa mégiscsak másként nézi, kihez adja a lányát. Tiszta, dolgos, kedves, nagyon jó ember, aki imádja Karolinát és a kislányát is, nekem pedig ez a legfontosabb. Elfogulatlanul mondom, hogy szép emberek, a szerelmük gyümölcse, a kisunokám pedig egy igazi kis tündér.” – kezdte a lapnak Csocsesz, aki számára óriási büszkeség volt, amikor oltár elé kísérhette a lányát.

Mint kiderült, családi kötődésük van a 20. kerületi, pacsirtatelepi templomhoz, hisz a zenészt és unokáját is egyaránt itt keresztelték meg. Karolina ezért is ragaszkodott hozzá, hogy ott legyen a menyegzője.

Azok a személyek voltak jelen, akik számunkra nagyon fontosak, akik jóban és bajban is itt vannak velünk. Természetesen még sok barátomnak itt lett volna a helye, de Karolina annyit mondott: »Apa, ez nem a te esküvőd«. Családi összefogással minden jól sikerült. Karolina testvére, Andika, Norbi szüleivel karöltve például a kicsit gondozták egész este, hogy az ifjú pár tudjon foglalkozni a vendégsereggel.

– mondta a zenész, aki nagyon büszke volt a szerelmesekre, hisz több hónapig jártak táncolni.

Nagy meglepetésemre gyönyörű produkciót adtak elő, szem nem maradt szárazon. Rengeteg időt és energiát fektettek bele, hogy tökéletes keringőt mutassanak be, aztán még egy kis rock and rollos menyecsketánccal is szórakoztatták a jelenlévőket.