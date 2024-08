Egyszerűen imádnivaló.

A Sztárban sztár leszek! korábbi győztesének, Békefi Viktóriának a kislánya, Mei Liza éppen nemrég töltötte be első életévét, amelyet egy különleges partival ünnepeltek meg. Békefi és férje, Feng Ya Ou a hétvégén egy csodás ceremónia keretén belül, családok és barátok körében újra egybekelt. Bár előzetesen már szűk családi körben kimondták a boldogító igent, de szerették volna egy nagy násznéppel megújítani a fogadalmukat.

Repül az idő, hisz a nyáron Mei Liza egyéves lett, és a szülei úgy döntöttek, hogy megkeresztelik kislányukat. Ezen alkalomból csodás kis fehér ruhába öklöztették a mosolygós gyermeket, a közösségi médiába pedig fotókat is posztoltak róla.

Egy igazi áldás volt számunkra ez a hétvége. Pénteken végre a családunk és a barátaink előtt is kimondtuk az életre szóló IGENT-t, amiről folyamatosan be fogunk számolni nektek de addig is itt ez a kisangyal, aki vasárnap lett megkeresztelve a Kiskunlacházi Református Egyházközségben. Vezessenek az elhangzottak az utadon drága kislányunk, mi mindvégig ott leszünk melletted.