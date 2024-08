Szinte hihetetlen, de egy idősödő házaspárnak az a semmiből jött ötlete támadt, hogy mind a 63 amerikai nemzeti parkot meglátogatják – miután rájöttek, hogy „az élet túl rövid”.

A 63 éves Matt és a 64 éves Karen Smith 16 évvel ezelőtt váltak ismét teljesen gyermektelen házaspárrá, amikor a legkisebb fiuk is elköltözött a családi fészekből. Miután a szerelmespár elvesztett több hasonló korú barátot és családtagot, rájöttek, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy kimaradjon belőle a kaland. Azt a kihívást tűzték ki maguk elé, hogy minden amerikai nemzeti parkot meglátogatnak, és két éven át utazva most ez sikerült is. Gyönyörű képek bizonyítják, hogy érdemes volt belevágniuk a nagy utazásba, ráadásul már a következő úti céljukat keresik.