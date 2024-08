A mentalista szerint így nem lehet vége.

Fotó: RTL

Ahogy az Indexen megírtuk, Pápai Joci után Henry Kettner is feladni kényszerült a Sztárboxot, ugyanis a vizsgálatokon kiderült, hogy amitől az utóbbi hetekben fájt a keze, és a végén már zsibbadtak az ujjai is, az három csigolyáján kialakult sérvtől van. Az influenszer így nem tudta volna legjobb formáját nyújtani a Sztárbox idei évadában, ezért a visszalépés mellett döntött. Most közösségi oldalán a szintén ringbe szálló Danny Blue fejezte ki sajnálatát a hír hallatán.

„Én ezt rettenetesen sajnálom Henry, mert szinte közösen készültünk Marsi Laci edzőnknél, és végig keményen húztuk egymást. Emlékszem arra is, amikor az első ütést én adtam neked, meg arra is, amikor a hatalmas kezeid engem is megleptek.” – kezdte mondandóját a mentalista.

Számomra totális esélyese voltál a súlycsoportodnak, viszont ez itt nem érhet véget szerintem. Henry, szeretném, ha továbbra is része lennél ennek az egésznek, az útnak, még ha nem is versenyzőként, de megtiszteltetés lenne, ha beállnál hozzánk a türkizkék sarokba, és ott lennél velünk a lehető legközelebb ahhoz a ringhez, ahol neked helyed lenne. Együtt kezdtük, és együtt is fejezzük be. Remélem elfogadod.

– fogalmazott az Insta-videóban Danny Blue.