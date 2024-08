Befellegzett a villaszerelemnek, pedig elválaszthatatlanok voltak.

A villalét után közös fészket akartak kialakítani maguknak, ám összeköltözés helyett szakított a ValóVilág 12 szerelmespárja, Tóth Renáta és Kovács Gergő Rajmund. A hírt VV Reni erősítette meg a közösségi oldalán.

Nem vagyunk együtt Gerivel

– szögezte le a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a fiatal lány, akinek szavait a Blikk idézte.

A szakításról már korábban is keringtek pletykák; a sasszemű követőknek az is szemet szúrt, hogy VV Geri nemrég VV Verával bulizott, aki a VV12-ben Duduval és Csaszival is összeszűrte a levet. Utóbbinak meg is lett a böjtje, hiszen Csaszi végül is emiatt adta fel a játékot, hiszen kint várta a barátnője, Fanni.

Bár Reni a szakítás okaira nem tért ki, azt leszögezte: sem Geriről, sem pedig a szíve alatt hordott gyermekről nem kíván beszélni. A gyermekáldás nem volt tervezett, de ahogy mondták, felelőtlenségük után szeretnének egy felelősségteljes, érett döntést hozni. Egyelőre nem derült ki a baba sorsa.

Mint ismert, Reniék a valóságshow-t követően rengeteg közös poszttal, fotóval, élő bejelentkezéssel szórakoztatták követőiket, hiszen minden szabad percüket együtt töltötték – mára ezek azonban elmaradoztak. A fiatalok a műsort követően kitett bejegyzéseiket törölték is.