Az Index TikTalk című műsorában mesélt róla az influenszer.

Kapi Levente influenszer leginkább az online tér idősnénijeként vált ismertté a TikTokon, ahol több mint 38 ezer feliratkozó követi napról napra a humoros videóit. A modellkedéssel is foglalkozó tartalomgyártó az Index TiKTalk című műsorában azt is elárulta, hogy pont egy autómosóban dolgozott, amikor unalmában elkezdett el videózni. Mint kiderült, akkor még nem is sejtette, hogy pár évvel később több százezer embert fog ez érdekelni az általa kreált csatorna.

„Először 11-12 évesen kerültem az apai nagyanyámhoz, ott életem vele és apummal, aki Angliába járt dolgozni. Így tulajdonképpen a mamára voltam bízva, és róla azt kell tudni, hogy tanárnő, úgyhogy elég katonás fegyelem volt mindig otthon. Ameddig az apróbetűs részt nem tudtam az adott tananyagból, addig nem állhattam fel, satöbbi. (...) Az apai nagyanyám az, aki kellőképpen inspirált, és hozzájárult ahhoz, hogy ez a karakter, fiktív család megtudjon születni.” – mesélte Kapi arról, hogy hogyan is jött létre az általa megformált szellemes nagymama karakter.

