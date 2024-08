„Nincs bűntudatom” – vallotta be egy 37 éves édesanya, aki büszkén vállalja, hogy nem szabja meg gyermekeinek, mennyi időt töltenek a képernyők és kütyük előtt ülve. Jay Whitfieldnek van egy 7 éves kisfia és egy 14 éves lánya, akiknél vannak olyan lazább napok, amikor akár 10 is órát eltöltenek a képernyők bűvöletében.

Whitfield azt mondja, mindig is lazára vette a dolgot; hagyta, hogy a csemetéi kedvükre tévézzenek vagy játsszanak az iPaden. Szerinte más szülőknek sem lenne szabad a szívükre venniük, hány órát tesz is ki gyermekeik képernyőideje. Igaz, a lefekvés előtti utolsó fél órában már nem hagyja, hogy a kütyüikhez nyúljanak. Férjével, a 38 éves Simon Whitfielddel arról is gondoskodnak, hogy rendszeresen kimozduljanak otthonról.