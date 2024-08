Hivatalosan is örök hűséget fogadtak egymásnak a szerelmesek.

Fotó: RTL

Varga Miklós Joe és kedvese, Hrovatin Csenge néhány napja Tiszaalpáron, a Csalogány Esküvő- és Rendezvényközpontban összeházasodtak. Az Éjjel-Nappal Budapest egykori szereplője és menyasszonya ráadásul a fogadalmuk értelmében kölcsönösen felvették egymás vezetéknevét.

A Nyerő Párosban is megfordult szerelmesek korábban nem tagadták, hogy megélt néhány hullámvölgyet a kapcsolatuk, de sikerült rendezniük soraikat, és kitartottak egymás mellett. Az újdonsült feleség most egy fotót is megosztott közöségi oldalán az esküvőjükről, melyen az látható, ahogy az örömapa éppen az oltárhoz kíséri.

Köszönöm Apukám, hogy nem hagytál elesni. Köszönöm, hogy felneveltél! Köszönöm, hogy vagy Nekem! Örökre a Te kicsi lányod maradok

– írta posztjában Hrovatin Csenge.