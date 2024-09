A carnivore diéta, azaz a húsevő étrend egyre népszerűbb világszerte, különösen a fitnesz fanatikusok esküsznek rá, a vegánok pedig a frászt kapják tőle, mert éppen az ellentéte az általuk követett menüsornak. Lényege, hogy kizárólag állati eredetű élelmiszereket lehet enni, vagyis húst, halat, belsőségeket, állati zsiradékot, tojást, és néhanapján esetleg egy kevés alacsony szénhidráttartalmú tejterméket (vajat, sajtot).

Azaz sok zsír, minimális szénhidrát, zéró növényi rost, és rengeteg fehérje.

Nem véletlen, hogy a carnivore diéta főleg a gyúrósok körében kezdett el szélsebesen terjedni, de a kevésbé sportos hívei is eküsznek rá, hogy egészségesebbnek és fittebbnek érzik magukat tőle, plusz a fölös kilóiktól is sikerült megszabadulniuk.

Az orvosok most azonban a minden jó dologgal együtt járó kockázatokra és mellékhatásokra figyelmeztetnek. Ilyen például, hogy a carnivore diéta gyulladást okozhat a szervezetben, ráadásul felgyorsítja az öregedést is.

A diéta követőinél elváltozásokat figyeltek meg olyan kulcsfontosságú szervekben, mint például a szívben és a vesében, ahol az öregedő sejtek felhalmozódása gyulladáshoz vezetett

– fogalmazott Dr. Rupy Aujla a The Doctor's Kitchen című podcastben. Az extrém húsevő életmód a megemelkedett koleszterinszint mellett szívműködési zavarokhoz is vezethet, és a szív- és érrendszeri betegségek mellett növeli a demencia későbbi kialakulásának kockázatát is.

Mint fogalmazott, a tűzzel játszik, aki hosszú távon követi ezt az étrendet, míg rövid távon csak azoknak lehet hasznos, akiknek a szervezete különösen ellenálló az ilyen próbatételnek.