Bár még javában tart a hőségriadó, az előrelátóbbak már most elkezdik tervezni a karácsonyi ünnepeket. Az örök kérdés, hogy fehér karácsonyunk lesz-e, minden évben a meteorológia legidegesítőbb témaköre, amellyel csak az augusztus 20-i tippmixőrület veheti fel a versenyt.

Fotó: Kpa/90061

A Metropol most megnézte a Középtávú Előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) előrejelző modelljét, amely szerint az átlagosnál enyhébb és szárazabb tél vár egész Európára, nagyobb mennyiségű hóra maximum a skandináv országokban lehet számítani. Hazánk is azon régiók között van, amelyben a szokottnál is melegebb, szárazabb és hómentes lesz a tél időjárása az éghajlatváltozásnak köszönhetően. Az előrejelzés szerint ha lesz is a kontinens több pontján csapadék, szinte biztosan nem hó formájában.

A lap szerint a népi megfigyelések is enyhe télre utalnak, azaz megerősítik az ECMWF előrejelzését.

A hiedelem szerint ugyanis akkor várhatunk hideg telet, ha a gólyák a megszokottnál hamarabb kelnek útra. Ezt azonban nem tették meg, a szokásos időben, augusztus 20. környékén indultak el.

A remény azonban él, maga a HungaroMet – éppen egy karácsonyi kérdésözönt megelőzendő – tisztázta korábban, hogy még több hétre előre sem lehet megjósolni a várható időjárást, nemhogy hónapokkal korábban. Valamilyen segítségünk azonban még többhetes időtávon is van: a heti anomália-előrejelzések. Ezek az előrejelzések azt mondják meg, hogy egy adott héten a sokéves átlaghoz képest kevesebb vagy több csapadék várható, hidegebb vagy melegebb lesz-e az idő.

Egy adott napra vonatkozóan tehát még így sincs információnk, de az időjárás jellege ezek alapján már egészen sokszor prognosztizálható.

Kimondottan erre az időtávra készülnek a Középtávú Előrejelzések Európai Központjában a fentebb említett valószínűségi előrejelzések. Ezek alapján például 8 napra előre nem csak egyetlen hőmérsékleti értéket tudunk mondani (ami jó eséllyel hibás lesz), hanem egy intervallumot, amelyen belül valamilyen százalékos eséllyel lesz majd a hőmérséklet.