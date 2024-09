Egyesek az ősrobbanásban, mások egy erő vagy isten teremtő erejében hisznek, az azonban évezredek óta tudott, hogy az emberi kéz ugyan sok mindenre képes, de új, természetes szigetek építésére csupán nagyon kevés esetben van példa.

Ezt a mítoszt írnák felül most a Massachusetts Institute of Technology, azaz az MIT kutatói, akik egy új megoldáson dolgoznak a környezeti kihívások ellen. Mindez amiatt különösen fontos, mivel az emelkedő tengerszint miatt egyes szigetek éveken belül akár tejesen eltűnhetnek, amelyeken azonban segíthet az új módszer – így az alacsonyan fekvő Maldív-szigeteken is.

A kutatásban részt vevő szakemberek merülő szerkezetek segítségével használnák ki az óceán erejét, hogy a homok felhalmozódjon a gondosan kiválasztott helyeken a szigetek védelme érdekében, a módszer pedig így akár arra is képes lehet, hogy új szárazföldeket és szigeteket „növesszen”, vagyis hozzon létre – írja a CNN.

Az egyetem és az őket segítő szervezetek már 2019 óta végeznek teszteket a régióban, ahol szinte minden sziget partvonala erodálódik.