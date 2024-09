A plasztikai beavatkozások mára már szinte annyira elfogadottá váltak, mint egy extrémebb frizura vágatása a fodrásznál, így azon sem lepődünk meg, hogy egy-egy híresség szinte havi szinten kés alá fekszik.

Persze mivel műtétről beszélünk a komplikációk ezek esetében is fennállnak, így az sem meglepő, hogy egyeseket pont az ezektől való félelem tart vissza a beavatkozásoktól...

Ebben a cipőben jár Singh Viki is, aki még a 2003-as Megasztárban nyújtott teljesítményével került be a köztudatba, az azóta is előadóként tevékenykedő énekes azonban már több beavatkozáson is átesett korábban. Megműttette a hasát, az orrát és a száját is feltöltette, most pedig azt is elárulta, melyik lenne az a testrész, ami miatt újra kés alá feküdne – már ha nem félne.

Van egy beavatkozás, amit elvégeztetnék, ha nem félnék tőle, mert mindenki óva int tőle... Nem fogom véka alá rejteni: én sokkal nagyobb buborékfeneket szeretnék, de nem merném megcsináltatni, mert azt mondják, hogy a legveszélyesebb műtét a trombózis kialakulásának nagy százaléka miatt. Bár nagyon tetszik, de a természetesség keretein belül

– mondta a Palikék Világa By Manna című műsorban.

A teljes adás ide kattintva látható.