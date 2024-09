Úgy érzi, „nyugger” életébe most nem is férne bele egy párkapcsolat.

Bár még csak 28 éves, már túl van egy váláson Radics Gigi. A Megasztár korábbi győztese tavaly tudatta, hogy gyermeke, Bella Szófia édesapjával, a szobrászművész Mikus Áronnal külön utakon folytatják tovább, azóta pedig nem volt nyitott új szerelemre. A minap Geszti Péter az Adom a napom című műsorban meg is jegyezte: az énekesnőnek ennyi idősen nem volna szabad temetnie a szerelmet.

– vallotta be az adásban Radics Gigi, akinek az ismerkedés nemhogy nehéz, hanem szinte lehetetlennek tűnő feladat.

– idézte a story.hu az énekesnőt, aki elsősorban az anyai teendőire koncentrál. Mint mondta, túl sok dolgot nem csinál a zenélésen és az anyaságon kívül. Ahogy ő fogalmazott: „nyugger élete van”.

Egyébként most így jól vagyok, nem is vágyom többre. Szokták kérdezni mostanában tőlem, hogy most vágyom-e kapcsolatra meg ilyenek, de igazából most nem is férne bele úgy az életembe, hogy jóleső legyen. Persze amikor egy szerelem jön az ember életébe, az más, mert nyilván arra tud az ember időt szakítani. De most azt érzem, hogy ez egy terhes dolog lenne, hogy valaki hozzánk csatlakozik. Most jó így!