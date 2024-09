Már folynak a tárgyalások.

Lassan kimondható, a szebb napokat is látott A Gyűrűk Ura franchise fantasysorozatba való átültetése teljesen vakvágányra futott, hisz az Amazon égisze alatt futó A Hatalom Gyűrűi finoman szólva sem lett a rajongók kedvence. Bizakodásra adhat okot azonban, hogy a színfalak mögött több mozifilm is készülőben van, melyekben a széria több, jól ismert karakterei is felbukkanhatnak majd. A Variety értesülése szerint a korábbi trilógiákban Galdalfot alakító Ian Mckellent is megkeresték már egy projekt kapcsán, amiről a színészlegenda The Big Issue-nak árult el részleteket.

„A Gyűrűk Ura iránti lelkesedés nem úgy tűnik, hogy alábbhagyna... Ennél többet nem mondhatok. Úgy értesültem nemrég, hogy még több filmre számíthatunk, ezekben pedig Gandalf is szerepelni, és a készítők remélik, hogy újra eljátszom a varázslót. (...) Hogy mikor? Még nem tudom. Mi a helyzet a forgatókönyvvel? Még nem írták meg. Szóval jobb, ha sietnek!” – fogalmazott a 85 éves színész.

A Warner Bros. májusban már bejelentette, hogy The Hunt for Gollum munkacímmel készül Andy Serkis rendezésben egy Gyűrűk Ura-film, melynek a forgatókönyvét az eredeti trilógia társszerzői, Fran Walsh és Philippa Boyens, illetve Phoebe Gittins és Arty Papageorgiour írják. Mindez Peter Jackson produceri munkálata alatt valósul meg, és a tervek szerint 2026-ban kerül majd a mozikba.