Mindent megpróbáltak, de nem jött össze.

Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában a lakatlan szigeten töltött éjszaka után a játékosoknak már arról is kellett gondoskodniuk, hogy nap végén szállást találjanak maguknak a helyieknél. Nem mindenki járt azonban elsőre sikerrel: Stohl András és Till Attila, valamint Zámbó Krisztián és öccse, Zámbó Adrián például jó ideig házról házra jártak, de mindenhol elutasították őket.

Zámbóék már arra is hajlandóak lettek volna, hogy a földön vagy egy széken aludjanak, de senki sem tudott nekik szállást biztosítani, jóllehet nem kérték volna „ingyen” a szívességet: még egy kis szuvenírrel is kedveskedtek volna, pontosabban egy pici magyar zászlóval.

Az énekes és öccse nem tudott ezzel lekenyerezni senkit, ezért taktikát váltva énekelni kezdtek a szállás reményében. Érdekes módon nem valamelyik Zámbó-dalt kezdték el dalolni, hanem a Backstreet Boys I Want It That Way című számát.

Mi híres énekesek vagyunk. Énekelünk nektek

– próbálkozott Zámbó Adrián, mire az egyik helyi férfi jó kedvében táncolni kezdett, de szállást nem adott. Azt viszont megkérdezte, hogy:

Amerikaiak vagytok?

Tarcsik Zoltán, azaz Jolly és fiatal párja, Szuperák Barbara Zámbóékhoz hasonló módon próbált szállást találni: a mulatós sztár énekelt is az egyik házigazdának, de az nem volt elég. Párjával európai tévésztárokként hivatkoztak magukra, sőt: a YouTube-on megmutatták a Ciki Ciki Bam Bam című dalt is. Az állítólag Ázsiában is népszerű slágert nem ismerték fel a helyiek.

Végül mindegyik páros talált magának szálláshelyet.