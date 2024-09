Az alkotói munkásságát tovább folytatná, ha lenne rá nyitottság.

Till Attila az Adom a napon című műsor vendége volt, ahol egy teljes napját lehetett végigkövetni élő streamben, majd este a Viasat3 stúdiójában beszélgetett Geszti Péterrel. Utóbbi felvetette, hogy számára mindig a filmrendező jut eszébe először, ha Tilla munkásságára gondol, és nem a tévéshow-kban mosolygó műsorvezető. Bár a tévés továbbra is nagy szerelmese a filmezésnek, elmondta, hogy jelenleg a körülmények nem adottak az ilyen jellegű alkotásaihoz.

A Tiszta szívvel után én több filmet is írtam. Teljesen más tempóban lennék, de sajnos ez a magyar sors, hogy most nagyon kevés ember kap csak pénzt a filmjére. Tehát egy reménytelenül pályázó voltam, mint a filmszakmának a 95 százaléka. Nekem egy identitásválság után meg kellett tanulnom, hogy most visszamegyünk a pincébe, és újra építkezünk, mint egy ilyen underground, és akkor elfogadjuk. Elfogadjuk, hogy ez majdnem olyan, mint a hobbi: magamnak, egy baráti közösség erejét felhasználva tudunk filmeket csinálni. Vagy megcsináljuk ezt, vagy nincs semmi.