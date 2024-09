A színésznőre nem vall, hogy ekkora betekintést engedjen a magánéletébe, mégis izgatottan mutatott meg mindent.

„Ha házépítésre szánod magad, akkor abban élned is kell” – vallja Jennifer Garner, aki éppen ezért nem bánja, ha irigylésre méltó otthonában folytonos a gyerekzsivaj, ahogy azt sem, hogy a kutyáknak mondhatni mindenhová szabad bejárásuk van. A színésznő mindezt az Architectural Digest YouTube-videójában mondta el, melyben kivételes betekintést engedett a magánéletébe.

AHirtelen 30című film sztárja Los Angeles csendes városnegyedében, Brentwoodban él. Ingatlanának értékét mintegy 7,9 millió dollárra (2,8 milliárd forintra) becsülik, amelyre nagyon büszke, ahogy arra is, hogy Ben Affleckkel közös gyermekei továbbra is vele élnek. Állítása szerint otthonuk minden pontját ő álmodta meg, csak nem ő kivitelezte azt. A videóban rendkívül őszintén elárulta:

Nagyon izgatott vagyok, hogy megmutathatom a konyhám, hiszen a konyhapult azóta nem volt ennyire tiszta, hogy beköltöztem! Nézd csak, ez soha többet nem fog így kinézni! Rögzítsétek!

Az elegáns, modern és egyedi konyhában azt is elárulta, hogy a csokis gabonapehely a legfontosabb dolog ebben a házban. Garner a konyha bemutatását követően a megbeszélések helyszínéül is szolgáló étkezőt, a hálószobáját és rendkívül tágas, világos fürdőszobáját is megmutatta, ahol a forgatásokra szokott készülődni.

A színésznő otthonában külön tévészoba, olvasókuckó és könyvtár lett kialakítva, utóbbiból a kertbe lehet jutni a sütögetőhöz, mely körül lóheréből alakították ki a pázsitot. Kiderült az is, hogy Garner szinte remegve várja, hogy a fára felfúrt madárlakba végre beleköltözzön egy bagoly, de cseresznye-, barack-, nektarin-, füge- ás almafával is büszkélkedhet, amelyek locsolását egy olyan öntözőrendszerrel oldják meg, amely az ingatlanban használt vizet tisztítja meg és hasznosítja újra.

Garner zöldségeket is termeszt, a házban pedig a pizsi partikhoz külön szoba lett kialakítva beépített emeletes ágyakkal, s mivel gyermekeivel nagy Harry Potter-rajongók, a lépcső alatti zugból búvóhely lett a fiának, Samuelnek. Érdekesség, hogy Samuel és testvérei, Violet és a magát már csak Finnek emlegető Seraphina pár éve egy anyák napjára egy üres akváriumot vettek anyjuknak, mintegy utalva arra, hogy vegyen bele halakat.

