Béres Anett vállalta be a legextrémebb fogást.

Fotó: TV2

Hét eleje óta kezdetét vette az egymás elleni versengés a párok között az Ázsia Expressz új évadában. A csütörtöki adásában Ördög Nóra egy különleges játékra invitálta a résztvevőket, ami bár nem volt kötelező, de a célba érkezési időből lehetett lefaragni, amennyiben valakinek falatozni támadt kedve: csirkefejet, sült kígyóvért, majomagyat, csótányokat vagy akár lisztkukacokat.

Akadtak persze, akiknek a puszta látvány is elég volt, hogy továbbálljanak, ugyanakkor Zsigmond Angi és Mészáros Bende, valamint Béres Anett és Sáfrány Emese is bevállalta az időnyerés érdekében, hogy eszik a tálcán található étkekből. Utóbbi páros úgy döntött, még szükségük lehet az extra percekre, ezért nem csak egy fogást vállaltak be. Béres olyanra is képes volt, amire kevesen lettek volna, ami miatt a barátnője is nagyon büszke volt rá.