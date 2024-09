Címlapfotózáson vett részt az X Faktor mentora.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Tóth Andi életét mostanság rendkívüli kiegyensúlyozottság jellemzi, és annak ellenére, hogy visszavonult az énekléstől, boldogabbnak látszik, mint valaha. Szeptembertől az X-Faktor új évadának zsűritagja lesz, amit már nagyon vár, hisz nem ismeretlen számára a terep. Bár korábban a Sztárban sztár műsorában kipróbálhatta, milyen produkciókat zsűrizni, ezúttal kicsit komplexebb feladat vár rá.

Zenei karrierje mellett azóta a divatiparban is kipróbálta magát, új ruhamárkájával már szép sikereket ért el. Most a Joy magazin címlapfotózásán vett részt, ahol egy sötét egyberuhában készültek róla izgalmas képek. Tóth Andi a lapnak adott interjújában arról is mesélt, hogy mit jelent számára hírnév.