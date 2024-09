A rockzenész Hajdú Péter műsorában vendégeskedett.

Nagy Feró lesz a vendége a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsornak, melynek beharangozójában a népszerű énekes a pályafutása korai szakaszáról is mesél. A Beatrice frontembere elmondta, hogy a hatóság anno rendszeresen vitte el „beszélgetésre” magukhoz, amiért gyakran lázító, rendszerellenes magatartást tanúsított.

„Többféle történet is van ebből, mert többször bevittek, ahol kaptam pofont is meg verést is. Többnyire »kihallgatásra« vittek be, mert valami olyan dolgokat mondtam, ami megdönthette volna a rendszert. Vagy nem tudom...” – kezdte a Kossuth-díjas rockzenész.

Felvittek, betettek egy kihallgató szobába. Mondta a főhadnagy elvtárs, hogy üljek le, majd jön. Egyszer csak bejött a rossz zsaru, és rám üvöltött: »Ki engedte meg, hogy leüljön!?« Hát ilyenkor mondani sem mersz semmit, annyira besz*rsz. Ahogy felálltam, abban a pillanatban olyan kaptam, hogy nekiestem a falnak. Elkezdett vérezni az orrom, meg minden... Aztán azt mondta nekem, hogy szerinte Kádár elvtárs túl sokat enged meg a művészeinek, majd kaptam még egyet.

– emlékezett vissza a kellemetlen esetre Nagy Feró.