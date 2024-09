Sűrű napja volt Jennifer Lopeznek a TMZ információi szerint, a színész-énekesnő alig fél órát töltött egy wellness-központban, majd rögtön rohant a közelben megnézni néhány villát. A bulvárlap értesülései alapján nagyjából 27 millió dollár, vagyis több mint 8 milliárd forint értékben nézelődött a kínálatban, és nem kapkodott a döntés meghozatalával.

A válófélben lévő szupersztárt kereste a sok szobával, teniszpályával és medencével rendelkező ingatlanokat, miközben a sajátját is próbálja eladni. A környéken vásárolt közös otthont Ben Affleckkel, ám a több mint 60 millió dolláros luxus villának eddig még nem sikerült új tulajdonost találnia. A válás mindesetre nem szegte kedvét attól, hogy elhagyja Beverly Hillst, és most is ezen a környéken keresgél tovább.