Közelebb hozta őket egymáshoz a műsor.

Fotó: TV2

Túl vannak a versenyzők az Ázsia Expressz első hetének megpróbáltatásain, ami egyben azt is jelentette, hogy kiderült, mely párostól kellett búcsúzniuk a nézőknek. A pénteki adásban Krausz Gáborék, Zámbó Krisztiánék, és Jollyék párosának Hajszán kellett bizonyítaniuk, ahol több feladatot is kellett teljesíteniük lehetőleg minél gyorsabban, hogy elérjék a kijelölt találkozóhelyet. Szoros hajrát követően végül Zámbó Krisztián és testvére, Adrián futottak be utolsóként a célba, ezért

számukra véget ért a fülöp-szigeteki kaland.

Zámbóék bár sajnálták és kissé csalódottak is voltak, hogy elsőként esnek ki, viszont a verseny közelebb hozta őket egymáshoz, ezért pedig nagyon hálásak.