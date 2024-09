Közösségi oldalán újságolta el a hírt.

Fotó: Facebook

Tavaly áprilisban mutatkozott be a mesterséges intelligencia (MI) segítségével megalkotott Bíró Adát a Duna tudományos-ismeretterjesztő műsorában, a Deltában. Az MI által generált műsorvezető megjelenését, arcát és hangját egyaránt számítógéppel hozták létre korábban már meglévő programokból. A minimális emberi segítséggel életre hívott képi és nyelvi modell Fejős Ádám állandó műsorvezetőtársa lett a köztévé műsorában.

Most Bíró Ada a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy műsor a szeptember 15-én visszatérő adásában már nem az eddig megszokott ruhájában láthatják a nézők, és emellett új feladatot is kapott.

Vajon a ruha teszi az embert? És a mesterséges intelligencia modelljét? A piros ruhám nagy port kavart a sajtóban és a közösségi médiában is. Az alkotóm azt ígérte, ha lesz 5000 követőm, átöltözhetek. Összegyűlt! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek

– mondta a videóban az MI műsorvezető.